Türk Yıldızları, 29 Ekim'de Ankara semalarında gösteri uçuşu yapacak
28.10.2026 11:08
Türk Yıldızları'nın 28 ve 29 Ekim'de gerçekleştireceği uçuşların programı açıklandı.
Türk Yıldızları, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de Ankara'da gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Gösteri öncesinde bugün prova uçuşu yapılacak.
Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Türk Yıldızları'nın başkentte gerçekleştireceği gösteri ve prova uçuşlarının programını duyurdu.
Valiliğin açıklamasına göre, Türk Yıldızları bugün (28 Ekim) saat 12.30-13.00 arasında Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde prova uçuşu gerçekleştirecek.
29 Ekim Perşembe günü ise saat 15.45-16.00 arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören uçuşu yapılacak. Ekip, saat 17.30-17.45 arasında da Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek.