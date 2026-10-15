Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim bugün. CHP, YENİ Parti adayını destekleyecek

"Resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, örgüt kurmak ve dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ’in görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekili seçimi bugün yapılacak.

Cumhur İttifakı'nın TBB başkanvekili adayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

YENİ Parti de bugün gerçekleştirilecek seçimde aday olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi belirledi.

CHP ise seçimde aday çıkarmama ve YENİ Parti'nin adayı Ünlüce'yi destekleme kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, TBB seçimine değindi.

"BİRLİKTE HAREKET EDERSEK KAZANIRIZ"

TBB'de 860 delegeden 370'inin Cumhur İttifakı'nın, 246 CHP'nin, 135'inin ise Yeni Parti'nin olduğunu aktaran Sarı muhalefet partilerinin toplam delege sayısının 450 olduğunu bildirdi.

Muhalefetin ancak birlikte hareket ettiğinde seçimi kazanabileceğine işaret eden Sarı, bu konuda Yeni Parti ile arka kapı diplomasisi yürüttüklerini anlattı. Görüşmelerde kendilerinin gösterdiği adayı Yeni Parti'nin kabul etmediğini, CHP'nin ise Yeni Parti'nin önerdiği adayı kabul ettiğini dile getiren Müslim Sarı, "En fazla üye CHP'de olmasına, bütün bu işbirliği önerilerimiz reddedilmesine rağmen biz 'burası AKP'ye geçmesin' diye aday çıkarmamaya karar verdik. Biz Yeni Parti'nin önerdiği Ayşe Ünlüce'yi Belediyeler Birliği seçiminde CHP olarak desteklemeye karar verdik. Bu fedakarlığı yapıyoruz." dedi.