Türkiye'de kuduz vakaları 500 bine yükseldi

Türkiye 'de 2014 yılında kuduzla temas sayısı 197 bin 125 iken bu sayı 2024'te 500 binlere yaklaştı.

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Ahmet Yavuz Karaca Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Türkiye'nin kuduz bakımından yüksek riskli ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

KUDUZ VAKALARINDA ARTIŞIN SEBEBİ NE?

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sahipli hayvanlarda vaka sayısının çok az olduğunu vurgulayıp "Daha çok sahipsiz hayvan dediğimiz sokak hayvanlarından dolayı kuduz vakaları kaynaklanıyor." dedi.

Temasın iki türlü olduğunu ifade eden Eroğlu, "Bir ısırma suretiyle diğer ise insanların temasından dolayı kaynaklanıyor." diye konuştu.

Eroğlu, kuduza karşı en önemli tedbirin yaban hayatındaki hayvanlar dahil düzenli aşı olduğunu söyledi.