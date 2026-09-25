Türkiye'den Netanyahu'ya üçüncü katip düzeyinde yanıt

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda protestolar nedeniyle boş salona yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına Türkiye 'nin yanıtı gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığının üçüncü katip düzeyindeki genç diplomatı, New York'ta BM 81'inci Genel Kurulu'nda Türkiye adına yanıt hakkını kullanarak yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun asılsız iddialarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz." vurgusu yapıldı.

"VERİLEN MESAJ AÇIK"

İsrail Başbakanı'nın konuşması sırasında çok sayıda heyetin salonu terk etmesinin önemsiz bir hareket olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu, güçlü bir diplomatik kınamadır. Verilen mesaj açıktır: Söylediklerinin itibarı kalmamıştır, politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir. Uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

"HİÇBİR PROPAGANDA GERÇEĞİ SİLEMEYECEK"

Benyamin Netanyahu'nun ortaya attığı gerçek dışı iddiaların İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve daha ötesinde sürdürdüğü saldırganlığını gizlemeye yönelik çaresiz ve içi boş girişimler olduğu belirtildi.

Hiçbir propagandanın gerçeği silemeyeceği kaydedilen metinde "Binlerce sivil katledilmiş, evler ve hastaneler enkaza dönüştürülmüş, okullar kasten hedef alınmış ve insani yardımın ulaştırılması kasıtlı olarak engellenmiştir. Bunlar unutulmayacak ve affedilmeyecek suçlardır." denildi.

Kişisel saldırılar ve yalanların, ne kadar yüksek sesle veya ne kadar sık tekrarlanırsa tekrarlansın, inkar edilemez gerçeklerin ağırlığı karşısında çöktüğünün altı çizilen açıklamada, "İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlık ihraç ederken, Türkiye barış inşa etmektedir." vurgusu yapıldı.

BM GENEL KURULU'NDA GAZZE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin konusunda önemli mesajlar vererek dünyayı İsrail'e yönelik daha fazla baskı yapmaya davet etti ve Gazze'de yeniden inşanın başlaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. BM'nin görevini icra edemez hale getirildiğine vurgu yapan Erdoğan, "BM'ye güveni artıracak yol belli. Gazze'de çocuklar güvende olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdüğü sırada İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi salonu terk etti.