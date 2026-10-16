Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak etkili olurken Antalya'da deniz keyfi

Antalya 'da 2 gün önce kent genelinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Yağışlı havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla birlikte sahil bandında hareketlilik yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar sahillere akın ederken, kimi güneşlenmeyi tercih etti, kimi denize girerek serinledi, kimi ise kürek sörfü yaparak Akdeniz'in tadını çıkardı.

Turizm kenti Antalya'da şiddetli sağanağın ardından güneşli hava etkisini gösterdi. Kent genelinde iki gün önce etkili olan yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahil bandına yöneldi.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 24 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte, sahillerde renkli görüntüler oluştu.

Güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşların bazıları sahilde güneşlenip denize girdi, bazıları da kürek sörfü yaparak güzel havanın keyfini çıkardı. Sahil bandında kimileri de bisiklet sürdü.

Keyifli vakit geçirdiğini belirten Hasibe Esenboğa, "Antalya'da olmaktan ve burada yaşamaktan çok mutluyum. Burası birçok şehre göre çok sıcak bir şehir. Güneşi çok güzel. Herkes montla dolaşırken biz burada denize girebiliyoruz. Turizm sektöründe çalışıyorum. Turistler geliyor, havuzda akşama kadar güneşlenebiliyorlar. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir şehir. Biz çok şanslıyız" dedi.