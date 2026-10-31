Türkiye'nin BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu oldu
31.10.2026 01:54
Son Güncelleme: 31.10.2026 02:22
AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu
Türkiye, BM Genel Sekreterliği için AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu aday gösterdi.
Türkiye, halihazırda Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak görev yapan eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduklarını duyurdu. Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." dedi.
HİÇBİR ADAY ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANAMADI
Genel Sekreterlik için şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine Türkiye'nin BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini belirten Yıldız, öte yandan bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle de saygı duyduklarını, bu nedenle bugüne kadar beklediklerini vurguladı.
Büyükelçi Yıldız, adaylık başvurusu mektubunda Sinirlioğlu'nun özgeçmişine ve vizyon belgesine yer verildiğini sözlerine ekledi.
GUTTERES'İN GÖREV SÜRESİ DOLUYOR
BM Genel Sekreteri António Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Ocak 2027'de göreve başlayacak yeni genel sekreter için Feridun Sinirlioğlu öncesinde sekiz aday gösterildi.
Genel Sekreter, BM Şartı'nın 97. maddesi uyarınca 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine 193 üyeli Genel Kurul tarafından seçiliyor. Süreçte özellikle veto yetkisine sahip beş daimi üye olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın oyu belirleyici. Daimi üyelerden herhangi birinin veto ettiği bir adayın seçilmesi mümkün olmuyor. Güvenlik Konseyi'nin değerlendirmesinin ardından Genel Kurul atamayı resmileştiriyor.
Feridun Sinirlioğlu
ÜÇÜNCÜ KATİPLİKTEN BAKANLIĞA FERİDUN SİNİRLİOĞLU
30 Ocak 1956'da Giresun'un Görele ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak doğan kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak 3 yıllık görev süresi Aralık 2027'de sona erecek.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlayan Sinirlioğlu, 1982 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda üçüncü katip olarak göreve başladı. Daha sonra yıllar içinde ikinci katip, başkatip, siyasi müsteşar, Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı, Büyükelçi, müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yaptı.
Ağustos-Kasım 2015 arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Sinirlioğlu, 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'ni yürüttü.