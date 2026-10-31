Türkiye'nin BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu oldu

Türkiye , halihazırda Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak görev yapan eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduklarını duyurdu. Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." dedi.

HİÇBİR ADAY ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANAMADI

Genel Sekreterlik için şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine Türkiye'nin BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini belirten Yıldız, öte yandan bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle de saygı duyduklarını, bu nedenle bugüne kadar beklediklerini vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, adaylık başvurusu mektubunda Sinirlioğlu'nun özgeçmişine ve vizyon belgesine yer verildiğini sözlerine ekledi.

GUTTERES'İN GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

BM Genel Sekreteri António Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Ocak 2027'de göreve başlayacak yeni genel sekreter için Feridun Sinirlioğlu öncesinde sekiz aday gösterildi.

Genel Sekreter, BM Şartı'nın 97. maddesi uyarınca 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine 193 üyeli Genel Kurul tarafından seçiliyor. Süreçte özellikle veto yetkisine sahip beş daimi üye olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın oyu belirleyici. Daimi üyelerden herhangi birinin veto ettiği bir adayın seçilmesi mümkün olmuyor. Güvenlik Konseyi'nin değerlendirmesinin ardından Genel Kurul atamayı resmileştiriyor.