Türkiye'ye gelen tırda 12,6 kilo kokain ele geçirildi

Bulgaristan ’dan Türkiye ’ye giriş yapmak üzere yola çıkan bir tırda 12 kilo 630 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun sürücü kabinindeki çantada bulunduğu olayla ilgili Bosna Hersek vatandaşı 58 yaşındaki şoför gözaltına alındı.

Bulgaristan Haskovo Bölge Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2026’da Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye geçmeye hazırlanan bir tır, gümrük ve sınır polisi ekiplerince kontrol edildi.

SÜRÜCÜ KABİNİNDEKİ ÇANTADAN ÇIKTI

Gümrük İdaresi ve Sınır Polisi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği aramada, tırın sürücü kabininde bulunan siyah bir çanta incelendi. Çantanın içinde beyaz kâğıt bantla sarılmış 12 paket tespit edildi.

Paketlerde yapılan incelemede, toplam brüt ağırlığı 12 kilo 630 gram olan maddenin kokain olduğu belirlendi. Olayın ardından 58 yaşındaki tır sürücüsü gözaltına alındı.