Türkiye'ye tatile gelen savcının şüpheli ölümü

Almanya 'dan Türkiye 'ye tatile gelen savcı Sibel Tunç, şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Olay, 13 Eylül Pazar günü saat 04.50 sıralarında hastanenin acil servisinde yaşandı. Hamburg doğumlu Alman vatandaşı Tunç, eşi Aykut T. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 4 gündür kusma şikâyeti ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, gece saatlerinde yeniden kusması üzerine Silivri Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

BİR ANDA FENALAŞTI

Acil serviste kaydı açılan Tunç, tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı. Bunun üzerine kırmızı alana alınan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tunç'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

CENAZE SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden savcı Sibel Tunç’un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Tunç’un cenazesi Silivri’de toprağa verildi.