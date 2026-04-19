Turnuvada feci kaza. Cirit sporcusu ağır yaralandı, at öldü
19.04.2026 01:55
Uşak'taki geleneksel atlı cirit turnuvasında iki at çarpıştı. Ağır yaralanan sporcu hastaneye kaldırıldı, atlardan biri öldü.
Kalfa Cirit Sahası'nda düzenlenen Uşak Belediyesi 11'inci Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'nda 1 Eylül Atlı Spor Kulübü ile Son Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaştı.
Müsabakanın 27'nci dakikasında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu 32 yaşındaki V.G'nin bindiği at, 19 yaşındaki rakibi A.A'nın atıyla çarpıştı. Atların devrildiği kazada V.G. hayvanın altında kaldı. Ağır yaralanan V.G., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada V.G'nin bindiği at da öldü.
Kaza nedeniyle bugün yapılması planlanan müsabakalar ileri bir tarihe ertelendi.