Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
04.04.2026 04:08
Son Güncelleme: 04.04.2026 20:44
Soruşturma kapsamında Bursa merkezli 4 ilde operasyonlar yapılmış, Mustafa Bozbey evinde gözaltına alınmıştı.
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı. Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi dahil 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bozbey, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" gibi suçlamalarla yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı.
Savcılıkta ifadeleri alınan Mustafa Bozbey, kardeşi R. Bozbey ve 51 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
MUSTAFA BOZBEY TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.
Bu kişilerin dışında rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu yedi şüphelinin bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırıldı.
Böylece bu dosyada tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu.
EŞİ, KIZI VE KARDEŞİ SERBEST
Savcılık, Mustafa Bozbey 'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey ile Z.E.D, M.A.D, E.D, C.P.Ç, Y.A, F.Ç, Y.I. ve S.G'yi de adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Hakimlik, bu 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.
Şüphelilerden birinin de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 57 kişi gözaltına alınmıştı.
SORUŞTURMADAN AYRINTILAR
Soruşturma kapsamında Bursa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerle bağlantılı 7 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.
Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanmasına ilişkin Sulh Ceza Hakimliği kararında, şüphelilerle firmalar arasındaki para transferleri, hesap uyumsuzlukları ve bazı şirketlerin "paravan" olarak kullanıldığına yönelik iddialar yer aldı.
Soruşturmada eski Nilüfer Belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edildi. Soruşturmaya konu haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu kaydedildi.
Emniyet tarafından hazırlanan raporda; Bozbey'in Seres Gayrimenkul Yatırım AŞ firmasında satış elemanı ve danışman olarak çalıştığının görüldüğü, ayrıca 2021 yılının son aylarında firmada SGK başlangıcının bulunduğu, 2022 yılı itibarıyla da mal ve hizmet satışlarında artışların olağandan fazla mahiyette olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Raporda, Bozbey'in eşi ile firma arasında yoğun para transferinin bulunduğu ifade edildi.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Raporda, Mustafa Bozbey'in eşinin yetkili olduğu Fide Özel Eğitim AŞ'nin incelenen beyannamelerinde 2017 yılı ve devamında brüt satış toplamının 24 milyon 844 bin 589 lira, yine 2017 yılı ve devamında toplamda 29 milyon 100 bin 960 lira zarar edildiği ancak 30 Temmuz 2025'e kadar firma hesaplarına 49 milyon 87 bin 135 lira para girişinin olduğu vurgulandı.
Firmaya ait tüm satışların bankacılık sistemleri üzerinden gerçekleşmesi halinde hesaplarına brüt satışlar kadar para girebileceği, bu nedenle brüt satışlarla hesaplarına giren paranın uyumsuz ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi.