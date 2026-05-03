Tutuklanan eski vali Sonel, Gülistan'ın ailesini suçladı

Tunceli 'de 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti..

Doku'ya ait SİM kartı inceleyen tutuklu ihraç polis Gökhan Ertok , bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Tuncay Sonel bu iddiayı reddetti.

"HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Ayrıca Sonel'in Gökhan Ertok ile Gülistan kaybolduktan sonra birden fazla telefonda görüştüğü de ortaya çıktı. Eski vali, ifadesinde önce Ertok ile böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını söyledi. Ancak sonrasında çelişkili ifadeler veren Sonel "Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim." dedi.

"İNSANİ BİR DURUM"

Tuncay Sonel'e SİM kartı neden usulsüz şekilde ihraç polis Gökhan Ertok'a gönderdiği de soruldu.

Sonel'in buna cevabı ise "Valiliğin kapısında ablası ağlamaklı feryat eder halde görünce ve 'savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz' deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor." oldu.

"İTİBAR SUİKASTI"

Soruşturmada en merak edilen konulardan biri de Gülistan kaybolduktan sonra, erkek arkadaşı Zeinal ve ailesinin Antalya'da 5 yıldızlı otelde konaklamasıydı. Sonel buna ilişkin "Burada amaç aileyi korumaktı, Benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir" dedi.

Eski vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Zeinal Abakarov ile tanışmadığını da iddia etti, "Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz. Çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir" diye konuştu.

Oğlunun Gülistan'ı öldürdüğü iddialarını "Alçakça bir iftira, itibar suikastı" sözleriyle reddeden Sonel, Gülistan'ın erkek kardeşlerini suçladı: "Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez? Bu konuların da araştırılmasını istiyorum."