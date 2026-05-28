Tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada eşiyle birlikte gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı 'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet , Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Mayıs sabahı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Güzelbahçe Belediyesi'nde de aramaların yapıldığı operasyonlarda belediye başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ve belediye meclis üyesi S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, yurtdışında olduğu belirlenen meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G.hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Mustafa Günay ve imar müdürü Ö.B. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular bulunduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtilmişti. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öne sürülmüştü. Rüşvet alındığına ilişkin dekontlar ile mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, para akışının Nermin Günay'ın yetkilisi olduğu şirket üzerinden sağlandığı iddia edilmişti.