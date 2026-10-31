Üç bakanlığa yeni birimler, 105 yeni kadro

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile üç bakanlığın teşkilat yapısında önemli değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, iki bakanlıkta Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu. Düzenlemeyle toplam 105 yeni kadro ihdas edildi, iki kadro iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik yapan düzenlemeyle İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapıları yeniden düzenlendi.

112 KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kararnameyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu. Yeni genel müdürlük kamu düzeni, güvenlik, sağlık , afet ve olağanüstü durumlara ilişkin acil çağrıların alınması, değerlendirilmesi ve ilgili kurumların olay yerine yönlendirilmesinden sorumlu olacak. Yeni genel müdürlüğün görevleri arasında acil müdahale hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması da yer alacak.

81 İLDE YENİ DÜZENLEME

Düzenlemeyle illerde İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlükleri kurulması da hükme bağlandı. Mevcut 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü kadroları, İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürü olarak değiştirildi.

Bu kadrolarda görev yapan yöneticilerin başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni unvanlarına atanmış sayılacağı belirtildi.

İÇİŞLERİ'NE 98 YENİ KADRO

Kararnameyle İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına da toplam 98 yeni kadro ihdas edildi. Bakanlığın merkez teşkilatında 1 genel müdür, 4 daire başkanı, 12 şube müdürü olmak üzere 17 yeni kadro oluşturuldu. Taşra teşkilatında ise farklı derecelerde toplam 81 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

İKİ BAKANLIKTA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Kararnameyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri kuruldu. Yeni genel müdürlükler bilişim altyapısı, siber güvenlik, yapay zekâ, büyük veri, dijital dönüşüm ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda enerji altyapılarının haberleşme ve siber güvenliğinin sağlanması da yeni genel müdürlüğün görevleri arasında olacak.

YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK GÖREVLERİ

Düzenlemede yapay zeka destekli karar sistemleri, büyük veri analizi, bilişim güvenliği ve dijital altyapı çalışmalarına da yer verildi.

112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne ulusal operasyon merkezleri, iletişim sistemleri ve yapay zekâ destekli karar mekanizmalarının kurulması görevleri verildi.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri ise bakanlıkların dijital altyapılarının geliştirilmesi, bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması ve teknolojik dönüşüm çalışmalarını yürütecek.