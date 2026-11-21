Üç ilde tefecilik operasyonu, çok sayıda senet ve silah ele geçirildi
21.11.2026 12:21
Operasyonlarda dört şüpheli tutuklandı.
Bilecik merkezli üç ilde tefecilik, silah ticareti ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden dördü tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık altı ay süren çalışmanın ardından harekete geçti.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "silah ticareti" ve "tefecilik" suçlarına yönelik Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Eskişehir ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla, diğer beş şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.