Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık altı ay süren çalışmanın ardından harekete geçti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "silah ticareti" ve "tefecilik " suçlarına yönelik Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Eskişehir ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda beş tabanca, 490 tabanca fişeği, 100 av tüfeği kartuşu, çok sayıda senet, para ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla, diğer beş şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.