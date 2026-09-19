Üç kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor

"BENİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİLER"

Eşini kaybettiğini belirten Melek Bayraktar, bu süreçte kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve kimseye muhtaç olmamak amacıyla birikim yapmaya başladığını söyleyerek şu iddialarda bulundu:

"- Yavaş yavaş birikim yapmaya başladığım dönemde kızlarım bendeydi. Banka kartlarımı patlattılar, evden dört çuval fındığımı çaldılar, paramı çaldılar, 1,5 teneke kestane balımı çaldılar. Mahkemeye verdiğim halde birinci derece akrabam olduğu için ceza vermediler.

- İki seneden beri diğer kızım ve damadım bana yardım ediyordu, sonradan onlarda beni soyup soğana çevirdiler. Para altın ne varsa hep gitti. Ben yaşlı anneme bakıyorum, üç yıldan beri hapiste olan oğluma bakıyorum, tek başıma bu yaşımda bunlarla uğraşıyorum. Benim derdim kimseye muhtaç olmamak.

"DAMAT PARALARI KENDİ HESABINA ATMIŞ"

- Kimseden bir dilim ekmek parası istememek için birikim yapıyordum ama maalesef en az 700-800 bin lira param gitti. Bir öküzüm vardı onu da 280 bin liraya satmıştık. Parayı benim IBAN'ınıma atacaklar sanıyordum. Damat kendi IBAN'ına atmış.

- Sonrasında bir miktar paraya ihtiyacım oldu. Parayı istediğimde beni oyaladı. En son 'Şu parayı getir oğlum' dedim, bana 70 bin lira para getirdi. Onları da altın yapmıştım para gidiyor, altın gitmez diye. Altınlar evde duruyordu. Geçtiğimiz ay kızım geldi, altınlar yerindeydi. O gitti altın çantasını boş şekilde buldum. Çantamda da paralar gidiyor, taksitlerim var. Taksit parası ayırıyorum, her zaman taksit param noksan çıkıyor. Altınlarımda gitti, paralarım da gitti hiçbir şey bırakmadılar."