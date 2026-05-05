Üç şehirde change araç operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli üç şehirde change araç operasyonu yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalı, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli/yakalamalı araçların seri numaraları üzerine uyarlayarak change işlemi yaparak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, şebekenin bu yöntemlerle change yapılan araçları satarak milyonlarca lira vurgun gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen şebekenin çökertilmesi için operasyonun düğmesine basıldı.

28 ARACA EL KONULDU

Bu sabah İstanbul merkezli olarak Samsun ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Birçok ev ve iş yerine yönelik baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, change yaptıkları belirlenen toplam 28 araca el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.