Uçakta iki kişiyi ısırdı, kara listeye alındı

AJet , uçakta kaos çıkarıp iki kişiyi yaralayan yabancı uyruklu yolcuyu kara listeye aldı.

Olay dün Londra Stansted-Sabiha Gökçen seferini yapan VF-1990 sayılı AJet uçağında meydana geldi. Şirketten yapılan açıklamada ismi açıklanmayan yabancı uyruklu yolcu, yanında oturan kadını rahatsız etmeye başladı. Olaya kabin ekibi müdahale etti.

Uyarılara rağmen taşkınlığı sürdüren alkollü yolcu, kendisine müdahale eden kabin memuru ile bir yolcuyu da ısırarak yaraladı. Bunun üzerine saldırgan yolcuya uçuş güvenliği prosedürü uygulandı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay polise bildirildi. Uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesinin ardından saldırgan yolcu uçağa çağrılan kolluk görevlilerince gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan yolcu ve kabin memuru saldırgandan şikayetçi olurken, AJet de saldırgan yolcuyu kara listeye aldı, şirketin tüm uçuşlarından men etti.