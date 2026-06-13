Ücret kavgasında taksiciyi tek yumrukla öldürdü
13.06.2026 11:32
Başına aldığı darbeyle bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Erdal Çiçek, 7 gün yoğun bakımda kaldı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde taksi şoförü Erdal Çiçek, iddiaya göre ücret nedeniyle çıkan kavgada yolcunun attığı yumruk sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul'da yolcusunun saldırısına uğradığı öne sürülen taksi şoförü hayatını kaybetti. Olay, 5 Haziran'da saat 00.10 sıralarında Şişli ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
İddialara göre, taksi sürücüsü Erdal Çiçek (57) ile Burak İ. (34) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., Çiçek'in başına yumruk attı.
Aldığı darbeyle yere düşen Çiçek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TAKSİCİ 7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Erdal Çiçek'i ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Burak İ.'nin 1 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Çiçek ise tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Burak İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliyi taksi şoförlerinin dövdüğü de iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.