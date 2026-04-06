Uçurumdan deniz kenarına uçtu: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde İ.A. idaresindeki otomobil, gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle uçurumdan deniz kenarına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uçurumdan kıyıya inerek, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar bulundukları yerden sedyeyle alınarak Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.