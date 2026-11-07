Uludağ beyaza büründü

Kayakseverlerin beyaz cennet olarak tanımladığı Uludağ 'da, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Yağışla birlikte 1'inci ve 2’nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Uludağ yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle zirveye ulaşımı sağlayan güzergâhta yolların kapanmaması için ekiplerin tedbir aldığı belirtildi.

Jandarma ekipleri de kar lastiği olmayan araçları zirveye göndermiyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Zirvede oteller yeni sezon için ön hazırlıklarına başlarken, sezonun Aralık ayının ortalarında kar durumuna göre açılması bekleniyor.

Yarın ise yağışlı sistemin etkisini kaybedeceği, sıcaklığın daha da düşerek en düşük -8 derece, en yüksek -2derece olacak. Bu durumun da mevcut kar örtüsünün donarak kalmasını sağlayacağı belirtildi.