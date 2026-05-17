Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi Pendik'te yakalandı

Çalışmalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ortaklaşa yürütüldü.

Hollanda yetkili makamlarınca, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçu kapsamında, ülkeye iadesinin sağlanması amacıyla “Kırmızı Bülten” ile uluslararası seviyede aranan Uluslararası suç örgütü lideri J.L.'nin kardeşi olan W.A.L. İstanbul Pendik 'te yakalandı.

Gözaltına alınan W.A.L.'nin suç örgütü lideri olan kardeşi J.L ile birlikte kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi.