Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

07.05.2026 12:16

Anadolu Ajansı

Bakan Uraloğlu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

NTV - Haber Merkezi
Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun (ITF) 2027 dönem başkanı oldu.

 

Ulaştırma dünyasının prestijli platformlarından Uluslararası Ulaştırma Forumu, bu yıl Almanya'nın Leipzig kentinde gerçekleşiyor.

 

Almanya'daki forumda Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil ediyor.

 

Forumun 2027 dönem başkanı oybirliğiyle Türkiye seçildi. Uraloğlu, Türkiye'nin bu görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

