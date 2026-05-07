Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
07.05.2026 12:16
Anadolu Ajansı
Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına oy birliği ile seçildi.
Ulaştırma dünyasının prestijli platformlarından Uluslararası Ulaştırma Forumu, bu yıl Almanya'nın Leipzig kentinde gerçekleşiyor.
Almanya'daki forumda Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil ediyor.
Forumun 2027 dönem başkanı oybirliğiyle Türkiye seçildi. Uraloğlu, Türkiye'nin bu görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.