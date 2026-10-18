Ümraniye'de eski sevgili dehşeti. Minibüsün camlarını ve aynalarını kırdı

EVİN ÖNÜNE GELİP ESKİ SEVGİLİSİNİ ÇAĞIRDI

Seçil Ö., dün sabah saatlerinde yeniden ailenin yaşadığı sitenin önüne geldi. Bağırarak eski sevgilisini çağırması üzerine Can Y.’nin kardeşi Ragıp Y. (30), dışarı çıktı. Can Y. ise evden çıkmadı. İddiaya göre, kendisini sakinleştirip uzaklaştırmaya çalışan Ragıp Y.’ye küfür ve hakaret eden Seçil Ö., "Seni yaşatmayacağım, seni öldüreceğim." diyerek tehditte bulundu. Seçil Ö.’nün sokaktan uzaklaşmasının ardından Ragıp Y. evine döndü.

MİNİBÜSÜN CAMLARINI VE AYNALARINI KIRDI

Yaklaşık yarım saat sonra park halindeki minibüsün bulunduğu yerden vurma ve cam kırılma sesleri geldi. Site güvenliğinin telefonla haber vermesi üzerine Ragıp Y., aracın yanına gitti. Ragıp Y. üzerine kayıtlı olan ve ağabeyinin kullandığı minibüsün ön ve yan camlarıyla iki dikiz aynasında kırılma, kaportasında ise ezilme oluştu.

Aracın ön plakasının yerinde olmadığı da tespit edildi. Araçtaki multimedya ekranının da kadın tarafından alındığı ve minibüste yaklaşık 350 bin liralık zarar oluştuğu iddia edildi. Ragıp Y., tehdit, minibüse zarar verilmesi ve eşyaların alınması nedeniyle polise giderek şikayetçi oldu. Seçil Ö.’nün minibüse zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLALDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Can Y. ise aynı gün Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurdu. Seçil Ö.’nün evinin bulunduğu adrese gelerek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisinden şikayetçi oldu. Diğer yandan, Seçil Ö.’nün yaralama ve gasp iddiaları üzerine Can Y.’nin de aynı gün şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Can Y., ifadesinde 1 gün önce Seçil Ö.’yü dövdüğü, çantasındaki değerli eşyaları aldığı ve motosikletle ayağının üzerinden geçtiği yönündeki suçlamaları ise reddetti.