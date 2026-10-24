Ümraniye'deki sanayi sitesinde balkon çöktü. 3 işçi yaralandı
24.10.2026 12:39
Anadolu Ajansı
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
İstanbul Ümraniye'deki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin balkonu çöktü. Kazada 3 işçi yaralandı.
Yamanevler Mahallesi'ndeki Güven Sanayi Sitesi'nde yer alan 3 katlı iş yerinin birinci katındaki balkon, işçilerin çalışma yaptığı sırada kısmen çöktü.
Çökme sonucu yere düşen 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 3 işçiyi hastaneye kaldırdı.