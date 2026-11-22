Antalya 'nın Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi’nde dün akşam saatlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri H.Ö. (24) ile K.G. (20), motosikletle kaldırımdan karşıya geçmek istedi.

Bu sırada ikili ile karşılarına çıkan Yasin Demir (42) ve arkadaşı S.K. (58) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., Yasin Demir'i karın ve boyun bölgesinden bıçakladı.

H.Ö. ile K.G., motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.Ö. ve K.G.’yi saklandıkları adreste yakaladı. Yasin Demir'in, Alanya’daki bir ortaokulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.