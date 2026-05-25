Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Serenay Sarıkaya serbest bırakıldı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Mayıs'ta ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya 'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Sarıkaya, gözaltı kararının ardından ülkeye dönüp gerekli prosedürleri yerine getireceğini belirtmişti.

Serenay Sarıkaya, İstanbul'a döndüğünde gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Sarıkaya, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Serenay Sarıkaya daha sonra serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik soruşturma kapsamında elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 adres ile Muğla'da bir adrese yönelik operasyon düzenlendiği duyurulmuştu.

Düzenlenen operasyonda Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar'ın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 20'ye yükselmişti.

Gözaltındaki 20 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, işlemleri tamamlanan zanlılardan 9'u serbest bırakılmıştı.

MEHMET RAHŞAN TUTUKLANMIŞTI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanmış, Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, Hakan Aydın (Blok 3) ve Yaşar Özdaş, "yurt dışı çıkış yasağı" konularak adli kontrol tedbiriyle salıverilmişti. Ayrıca, Hakan Aydın ve Yaşar Özdaş hakkında "imza atma yükümlülüğü" getirilmişti.