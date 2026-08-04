Ürdün'de Kudüs toplantısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 Ağustos'ta Amman'a gidecek

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına 15 ülkeden üst düzey isimlerin yanı sıra, Arap ligi Genel Sekreteri de katılacak.

Toplantıda son dönemde Kudüs'teki kutsal mekanlara dönük saldırılar başta olmak üzere, İsrail hükümetinin sürdürdüğü uluslararası hukuka aykırı uygulamalar ve Gazze'deki ateşkes süreci ile insani durum gibi başlıklar ele alınacak.

Kudüs konulu toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir konuşma yapacak.

Fidan'ın konuşmasında İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamaları, yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirmesi bekleniyor.