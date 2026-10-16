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Üretim tesisinde çürümüş domates ve küflü salça ele geçirildi

16.10.2026 16:44

Üretim tesisinde çürümüş domates ve küflü salça ele geçirildi
DHA

İşletmeye cezai işlem uygulandı.

DHA
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Şanlıurfa'da pul biber ve domates salçası üretimi yapılan bir iş yerine düzenlenen zabıta denetiminde, yüzlerce kilogram çürümüş domates, küflenmiş salça ele geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetim yaptı. 

 

Ekipler, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi yapan bir iş yerini denetledi. 

 

Denetimlerde, salça üretiminde kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilogram çürümüş domates tespit edildi.

 

İş yerinde ayrıca küflenmiş, kötü koku yayan domates salçaları ile pul biber üretiminde kullanılacağı belirlenen, hijyen koşullarına uygun olmayan biberler ele geçirildi. 

 

Halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikteki ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. İşletme hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. 

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