Üretim tesisinde çürümüş domates ve küflü salça ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetim yaptı.

Ekipler, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi yapan bir iş yerini denetledi.

Denetimlerde, salça üretiminde kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilogram çürümüş domates tespit edildi.

İş yerinde ayrıca küflenmiş, kötü koku yayan domates salçaları ile pul biber üretiminde kullanılacağı belirlenen, hijyen koşullarına uygun olmayan biberler ele geçirildi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikteki ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. İşletme hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.