Ürünleri iade etmek istedi, kabul edilmeyince kasiyere bıçak çekti

Samsun 'da bir kişi, marketten aldığı ürünleri daha önce aynı marketin başka şubesinden aldığını söyleyerek iade etmek istedi. İade talebi kabul edilmeyince bıçakla market görevlisini tehdit eden şüpheli, kasadan 7 bin TL gasp edince market içerisinde yakalandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A.(57), marketten bal, sıvı yağ, içki, terlik ve meyve bıçağı aldı. Meyve bıçağını cebine koyan A.A., diğer ürünleri alışveriş sepetine doldurarak kasaya geldi.

Ürünleri daha önce aynı marketin başka şubesinden satın aldığını ve iade etmek istediğini öne sürerek parasını isteyen A.A.'ya kasada bulunan kasiyer, ürünlerin fişini sordu.

Kasiyerin A.A.’ya markete dışarıdan elleri boş şekilde geldiğini ve ürünleri market içerisinden alışveriş sepetine doldurduğunu hatırlatması üzerine şüpheli, cebindeki bıçağı çıkararak mağaza görevlisini tehdit etti. A.A., daha sonra yazar kasadan 7 bin TL para alarak olay yerinden ayrılmaya çalıştı.

Market çalışanlarının şahsı oyalayıp durumu polise bildirmesi üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek A.A.’yı suç aleti bıçak ve parayla birlikte market içerisinde yakalanarak gözaltına aldı. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.