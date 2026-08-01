Uşak Belediyesi'ne sigorta operasyonu. 9 kişi tutuklandı

Uşak Belediyesi'ne yönelik " rüşvet ", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden 15'i adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan, Uşak ve Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı tespit edilen A.A. da Cumhuriyet savcılığına giderek teslim oldu. O.A., E.A., S.A. ve O.B.V. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Zanlılardan A.R.D, F.D, S.A, A.Y, R.K, M.Ş, B.K, K.A. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. H.B., Y.A. ve K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Özkan Yalım 'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın soruşturma kapsamında adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazılarının Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmesine rağmen Yalım'a ait işletmelerde servis elemanı, güvenlik görevlisi ve ışıkçı gibi pozisyonlarda çalıştığının tespit edildiği öğrenildi. HTS ve daraltılmış baz kayıtlarında bazı şüphelilerin de mesai saatleri içinde Yalım'a ait işletmelerde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında 27 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.