Uşak'ta başkanvekili CHP’li Hatice Terekeci Özkan oldu

Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Belediye meclisi de başkanvekilini belirlemek üzere toplandı. Meclis, toplantı salonunda yapılan kapalı zarf usulü oylamada 29 üye tercihlerini sandığa yansıttı.

Gerçekleştirilen seçimde CHP’li Hatice Terekeci Özkan 18 oy alırken, AK Parti adayı Şemsettin Karabulut ise 9 oyda kaldı. İki oy ise boş olarak kabul edildi. Uşak Belediye Başkanvekili CHP'li Hatice Terekeci Özkan seçildi.

ÖZKAN YALIM HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar vermişti.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

CHP yönetimi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğini askıya almıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Son olarak yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.