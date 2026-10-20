Uşak'ta domates yüklü tır devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta domates taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü Halil Altundağ (53) hayatını kaybetti. Kazanın ardından yola saçılan domatesler nedeniyle kayan yolcu otobüsü, tırın dorsesi ile bariyer arasında sıkıştı.

Kaza, Uşak-İzmir kara yolundaki Yenişehir rampalarında meydana geldi. Halil Altundağ yönetimindeki domates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Tırın dorsesinde bulunan domatesler kara yoluna saçıldı.

Tır şoförü hayatını kaybetti.

Bu sırada N.A. (41) idaresindeki yolcu otobüsü, yola dökülen domatesler nedeniyle kayarak devrilen tırın dorsesi ile yol kenarındaki bariyer arasında sıkıştı. Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu ulaşıma kapandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık , polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsü Altundağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Altundağ'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ekiplerin çalışmasıyla otobüsün sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından kara yolunda ulaşım tek yönden kontrollü olarak yeniden sağlandı.