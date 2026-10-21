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Uşak'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

21.10.2026 12:51

Uşak'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
IHA

Fabrikadaki yangın dron ile havadan görüntülendi.

İHA
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Uşak'ta elyaf ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan NMB tekstile ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. 

 

Tesiste kimyasal madde bulunması nedeniyle AFAD ekipleri gerekli tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun müdahalelerine devam ediyor. 

 

Fabrikadaki yangın sebebiyle oluşan duman kentin pek çok noktasından göründü. 

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