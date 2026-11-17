Uşak ’ta belirli tarihler arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 1-15 Kasım tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 36 bin 653 adet sentetik ecza, 70 gram metamfetamin, 23 bin 156 kullanımlık 59 parça halinde sentetik bonzai, 52 gram kokain, 50 gram esrar, 3 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 138 bin 300 TL para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.