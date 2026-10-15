Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti

Kazada yaralanan Gültekin ile 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, hastane önünden yaptığı açıklamada Gültekin'in sağlık durumunun diğer yaralılara göre biraz daha ağır olduğunu dile getirdi.

Ancak ilerleyen dakikalarda Gültekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

"Çok üzgünüz." ifadelerini kullanan Çelik, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun." dedi.

İKİNCİ YAPILAN SEÇİMİ KAZANMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkanvekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı.

Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti Grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.

İkinci yapılan seçimlerde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP ve Yeni Parti'nin adayı Çetinkaya ise 19 oy almıştı.

Seçimde yapılan dördüncü tur oylamayı Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin kazandı ve belediye yeni seçimle birlikte AK Parti'ye geçmiş oldu.