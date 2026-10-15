Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin, Düzce'de trafik kazasında yaralandı
15.10.2026 15:30
Son Güncelleme: 15.10.2026 15:30
Anadolu Ajansı
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Gültekin ile 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.