Üsküdar Belediyesi'ne operasyon. 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz salı günü İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan aramalarda, iştirak şirketlerinden Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.'ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bulunan bir odanın tahsis edildiği ve odanın kapısındaki isimlikte "başkan yardımcısı" ünvanının yazdığı belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 21 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

SUÇLAMALAR NELER?

NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; Üsküdar Belediyesi'nin iştiraki olan Kentaş'ın resmi yetkisi olmamasına rağmen ihale süreçlerine dahil edildiği iddia edildi.

Bu dahil sürecin paravan olarak kullanılarak müteahhitlerden, iş insanlarından ruhsat işlemleri karşılığında maddi menfaat elde edildiği öne sürüldü.

Ruhsat süreçlerinde normal mevzuata göre değil, rüşvet alınıp alınmamasına göre bir tablo oluşturulduğu iddia konusu.

Soruşturma kapsamında elde edilen bu sistemde mavi rengin anlaşma olduğu, kırmızı, yeşil, turuncu gibi müteahhitler ve iş insanları arasında belediyeyle bir sistem oluşturularak rüşvetin organize edildiği ise bir başka iddia.

Kentaş Genel Müdürü'nün, Belediye Başkanı Yardımcısı gibi davrandığı ve ruhsat süreçlerine dahil edildiği iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında, inşaatlarda eksikliklerin belediye personeli olan müteahhitler tarafından tespite dildiği, aralarında yapılan toplantılarla ne kadar para isteneceği, müteahhitlerden bedellerin talep edildiği gibi birden fazla iddialar üzerine operasyon yapıldı.