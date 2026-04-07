Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. 20 kişi gözaltına alındı
07.04.2026 07:49
Son Güncelleme: 07.04.2026 09:08
Soruşturma kapsamında belediye binasına polis geldi. Binada arama yapıldı.
Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yönelik 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci de var.
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, belediyede yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı usulsüzlüklerine ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul ve Yalova'da olmak üzere 30 adrese operasyon düzenlendi.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da bulunuyor.
Polis, belediye binasıyla birlikte 30 adreste daha arama gerçekleştirdi.
SUÇLAMALAR NELER?
NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; Üsküdar Belediyesi'nin iştiraki olan Kentaş'ın resmi yetkisi olmamasına rağmen ihale süreçlerine dahil edildiği iddia edildi.
Bu dahil sürecin paravan olarak kullanılarak müteahhitlerden, iş insanlarından ruhsat işlemleri karşılığında maddi menfaat elde edildiği öne sürüldü.
Ruhsat süreçlerinde normal mevzuata göre değil, rüşvet alınıp alınmamasına göre bir tablo oluşturulduğu iddia konusu.
Soruşturma kapsamında elde edilen bu sistemde mavi rengin anlaşma olduğu, kırmızı, yeşil, turuncu gibi müteahhitler ve iş insanları arasında belediyeyle bir sistem oluşturularak rüşvetin organize edildiği ise bir başka iddia.
Kentaş Genel Müdürü'nün, Belediye Başkanı Yardımcısı gibi davrandığı ve ruhsat süreçlerine dahil edildiği iddialar arasında yer aldı.
Soruşturma kapsamında, inşaatlarda eksikliklerin belediye personeli olan müteahhitler tarafından tespite dildiği, aralarında yapılan toplantılarla ne kadar para isteneceği, müteahhitlerden bedellerin talep edildiği gibi birden fazla iddialar üzerine operasyon yapıldı.