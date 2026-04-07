Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. 20 kişi gözaltına alındı

SUÇLAMALAR NELER?

NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; Üsküdar Belediyesi'nin iştiraki olan Kentaş'ın resmi yetkisi olmamasına rağmen ihale süreçlerine dahil edildiği iddia edildi.

Bu dahil sürecin paravan olarak kullanılarak müteahhitlerden, iş insanlarından ruhsat işlemleri karşılığında maddi menfaat elde edildiği öne sürüldü.

Ruhsat süreçlerinde normal mevzuata göre değil, rüşvet alınıp alınmamasına göre bir tablo oluşturulduğu iddia konusu.

Soruşturma kapsamında elde edilen bu sistemde mavi rengin anlaşma olduğu, kırmızı, yeşil, turuncu gibi müteahhitler ve iş insanları arasında belediyeyle bir sistem oluşturularak rüşvetin organize edildiği ise bir başka iddia.

Kentaş Genel Müdürü'nün, Belediye Başkanı Yardımcısı gibi davrandığı ve ruhsat süreçlerine dahil edildiği iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında, inşaatlarda eksikliklerin belediye personeli olan müteahhitler tarafından tespite dildiği, aralarında yapılan toplantılarla ne kadar para isteneceği, müteahhitlerden bedellerin talep edildiği gibi birden fazla iddialar üzerine operasyon yapıldı.