Üsküdar Devlet Hastanesi'nde iki doktora rüşvetten 12 yıl hapis talebi

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet aldıkları iddia edilen iki doktorla ilgili istenen ceza belli oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sürecin hastalardan gelen şikayetler ile hastane yönetimi ve ilgili kurumlara yapılan ihbarlar üzerine başlatıldığı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Doktorlar G.Ö. ve C.G.'nin hastalardan 20 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen ücretler talep ettiği aktarılan iddianamede, bazı hastaların ödeme yaptıktan sonra ameliyat olduğu, bazılarının ise ödeme yapmayıp, tedaviden vazgeçtikleri ifade edildi.

Sanıkların hastalardan toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettikleri kaydedilen iddianamede savunması yer alan G.Ö. suçlamaları kabul etmedi.

Diğer doktor C.G. ise yaptığı şeyin etik ve ahlaklı olmadığını anladığını, talep ettiği parayı maddiyatı yeterli olmadığı için değil hırsından talep ettiğini savundu.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık iki doktor hakkında "rüşvet" suçundan dörder yıldan on ikişer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda gözaltına alınan iki doktor "rüşvet" iddiasıyla 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.