Üsküdar'da 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

AK PARTİ'DE KATILIM TÖRENİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 meclis üyesinin AK Parti'ye katılımı nedeniyle AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığında program düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Dört üyenin CHP 'den istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrası Üsküdar Belediye Meclisinde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor.

"AMACIMIZ DAHA FAZLA HİZMET EDEBİLMEK"

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tahsin Usta, dört meclis üyesi adına yaptığı açıklamada, kararlarının Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını söyledi.

Aldıkları kararın kolay olmadığını anlatan Usta, "Dört meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Zor bir dönem geçirdiğimizi biliyoruz. Bunun zor bir karar olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BASKI VE PAZARIK YOK"

Karar sürecine ilişkin herhangi bir baskı veya pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Usta, şunları söyledi: "Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar'a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."

“CESARET GÖSTERDİLER”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de meclis üyelerinin AK Parti'ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu cesareti gösterdikleri, Üsküdar'ın ve Üsküdarlıların geleceğine dokunmak ve iz bırakmak adına bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni katılan meclis üyelerinin farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Biraz önce ilçe başkanımızın odasında kıymetli meclis üyelerimizle tanıştık. Hayatlarının uzun bir dönemini birçok farklı alanda başarıyla yürütmüş, toplumla bağ kurmuş ve güçlü bir geçmişe sahip isimler. İnşallah meclisteki seçimden sonra ilçemize hep birlikte hizmet etme imkanına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ YARIN

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 31 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Üsküdar Belediye Meclisinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimde CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya belediye başkanvekili seçilmişti.

Seçimine ilişkin meclis kararının yargıya taşınmasının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurmuştu. Karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise 2 Eylül'de yürütmenin durdurulması kararına yönelik itirazı reddetti.

Yargı kararının ardından İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacağını açıkladı.