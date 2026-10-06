Uyuşturucu haplarını aracın motoruna gizlediler: 3 tutuklama

Denizli’de narkotik polislerinin iki şüpheli araçta yaptığı aramada 971 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi motor kısmına gizleyen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şehir dışından Denizli’ye uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde bilgi alındı.

Dedektör köpeklerle arama yapıldı.

İl dışından uyuşturucu veya uyarıcı madde sevkiyatı gerçekleştireceği değerlendirilen 2 şüpheli araç, adım adım takip edildikten sonra Sarayköy ilçesindeki uygulama noktasında gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli araçlarda yapılan aramalarda hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada 971 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.