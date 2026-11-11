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Uyuşturucu imalatı yapılan villaya operasyon. 74 kilo metamfetamin ele geçirildi

11.11.2026 11:37

Uyuşturucu imalatı yapılan villaya operasyon. 74 kilo metamfetamin ele geçirildi
DHA

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt Haber Merkezi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, 70 kilo 350 gram sıvı olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapılan villaya dün operasyon düzenledi. 

 

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 70 kilo 350 gram sıvı, 4 kilo 50 gram katı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

 

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

 

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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