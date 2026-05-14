Uyuşturucu şebekesine eş zamanlı baskın: Polis aylarca takip etti, bu sabah operasyon yapıldı

14.05.2026 09:00

Anadolu Ajansı

Eş zamanlı operasyonda 405 şüpheli yakalandı. (Foto: Arşiv)

NTV - Haber Merkezi
Diyarbakır'da polisin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucu uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

Diyarbakır merkezli dokuz şehirde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda gizli soruşturmacı yöntemleri kullanılarak aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

 

SOKAK SATICILARI VE ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ YAKALANDI

 

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkezli dokuz şehirde belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirdi.

 

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine uzanan kirli bir ağın deşifre edildiğini belirterek, "Gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır." dedi.

 

Bakan Gürlek, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

