Uyuşturucu şebekesine eş zamanlı baskın: Polis aylarca takip etti, bu sabah operasyon yapıldı
14.05.2026 09:00
Eş zamanlı operasyonda 405 şüpheli yakalandı. (Foto: Arşiv)
Diyarbakır'da polisin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucu uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon yapıldı.
Diyarbakır merkezli dokuz şehirde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon yapıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda gizli soruşturmacı yöntemleri kullanılarak aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı.
SOKAK SATICILARI VE ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ YAKALANDI
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkezli dokuz şehirde belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine uzanan kirli bir ağın deşifre edildiğini belirterek, "Gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır." dedi.
Bakan Gürlek, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.