Uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklanmıştı. Yusuf Güney'e ev hapsi şartıyla tahliye
12.05.2026 10:27
Yusuf Güney'in gözaltına alındığı bir başka operasyonda uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı
Uyuşturucuyu özendirme suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, ev hapsi uygulanarak tahliye edildi.
Şarkıcı Yusuf Güney geçtiğimiz ay uyuşturucuya özendirme” suçundan gözaltına alınmıştı.
Bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Güney'in "Ayahuska Çayı"na özendirici ifadeler kullandığını tespit edilmiş, yapılan incelemelerde, "Ayahuska Çayı" içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlenmişti.
Bu tespitlerin ardından tutuklanan Güney, ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
Ayrıntılar geliyor…