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Uyuşturucuyu çikolatayla kaplayıp Türkiye'ye sokmak istediler. Havalimanında yakalandılar

14.10.2026 14:32

Uyuşturucuyu çikolatayla kaplayıp Türkiye'ye sokmak istediler. Havalimanında yakalandılar
DHA

O anlar havalimanının güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
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İran’dan İstanbul Havalimanı’na gelen 2 yolcunun valizlerinde, çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü risk analiz ve profil çalışmaları kapsamında, İran’dan İstanbul Havalimanı’na gelen E.A. (34) ve D.K. (25) adlı yolcuların hareketleri polisin dikkatini çekti.

 

Polis tarafından terminalde yakın takibe alınan 2 İranlı yolcunun havalimanında ayrı ayrı hareket ettikleri tespit edildi. 

 

Şüpheliler taksiye binmek için havalimanından ayrılmak üzereyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

 

UYUŞTURUCUYU ÇİKOLATAYLA KAPLAMIŞLAR

 

İki yolcunun üst ve bagajlarında yapılan aramalarda kıyafetlerin arasına gizlenmiş çikolata görünümlü paketler bulundu.

 

Polis ekipleri paket içerisinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu tespit etti.

 

Valizlerde yapılan aramalarda toplam 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi.

 

2 KİŞİ TUTUKLANDI

 

Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın, diğeri erkek 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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