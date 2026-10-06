Uyuşturucuyu evcil hayvan pusetine gizlediler: 18 tutuklama

Tekirdağ ’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 175 olaya müdahale edilirken, 207 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda, araçlara oluşturulan gizli bölmeler ile evcil hayvan pusetlerine saklanan uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki 11 ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve gençlerin uyuşturucudan korunmasına yönelik operasyon ve çalışmalar sürdürüldü.

Son 2 haftada meydana gelen 175 ayrı olay kapsamında toplam 207 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 43 şüphelinin uyuşturucu madde satıcısı olduğu değerlendirildi. Operasyonlarda zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla araçlarda oluşturduğu gizli düzenekler tespit edilirken, bazı uyuşturucuların ise evcil hayvan pusetlerine gizlendiği belirlendi.

Operasyonlarda 1 kilo 718 gram çeşitli uyuşturucu madde, 8 bin 890 sentetik ecza hapı, 11 bin 684 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş materyal, 5 kök kenevir ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 955 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların ihbarlarının önemine dikkat çekerek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.