Uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisini öldürdü, intihara kalkışırken yakalandı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. V.D. ile kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Kumsal K. arasında telefonda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından V.D., annesiyle birlikte yaşayan Kumsal K.'nin evine gitti.

Burada yeniden tartışmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal K.'yi başından vurduktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kumsal K., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kumsal K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNURKEN YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelinin “uyuşturucu kullanmak” ve “silahlı yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.