Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu. Kumsal hayatını kaybetti

Olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.D., yanında getirdiği tabancayla Kayan'ı başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kayan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı yakınlarında intihar girişiminde bulunmak üzereyken olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hastanede iki gündür tedavi gören Kumsal Kayan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kayan'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Eskihisar Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verileceği öğrenildi.