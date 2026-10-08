Uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Aydın ’ın Efeler ilçesinde Fadime Akbal (47), daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Kamil Köse (58) tarafından sokakta tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Köse ise aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi personeli Fadime Akbal ile bir süre önce boşandığı Kamil Köse arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Köse, yanındaki tabancayla Akbal’a ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Silahla vurularak yaralanan Akbal için çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akbal, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KAÇTIĞI OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

Saldırının ardından kaçan Köse’nin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelinin bulunduğu otomobili tespit etti.

Ekipler, Köse’nin araç içerisinde aynı silahla yaşamına son verdiğini belirledi. Köse’nin cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan, Fadime Akbal’ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.