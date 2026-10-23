Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti
23.10.2026 10:17
Yaklaşık 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinin üçte bire yakını harabeye döndü.
Van'da 15 sene önce bugün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 644 kişi hayatını kaybetti. Depremde yakınlarını kaybedenlerin acısı ise ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.
Van'da 23 Ekim 2011'de 7.2, 9 Kasım 2011'de 5.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Depremlerde 644 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3 bin kişi yaralandı.
İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. Yakınlarını kaybedenlerin acısı ise ilk günkü tazeliğini korumaya devam ediyor.
Depremde babasını kaybeden ve kendisi de yaralı olarak kurtulan Sezer Aldemir, her hafta babasının mezarına giderek dua ediyor.
Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde yaşayan, bir çocuk babası Sezer Aydemir, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde 17 yaşında olduğunu söyledi.
Deprem sırasında babasının işlettiği çay evinde bulunduğunu belirten Aydemir, sarsıntının etkisiyle içinde bulundukları 5 katlı binanın yıkıldığını anlattı.
Enkaz altında babasıyla birlikte kaldığını ifade eden Aydemir, “Deprem olduğunda babamın işlettiği çay evindeydim. İçinde bulunduğumuz 5 katlı bina yerle bir oldu. Yaklaşık 2 saat enkaz altında kaldım. Beni yaralı olarak çıkardılar. Babamın cansız bedeni ise 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı..” diyerek o anları unutamadığını dile getirdi.
İKİ YIL TEDAVİ GÖRDÜ
Depremde yaralanan Aydemir, tedavi için Erzurum'a götürüldüğünü ve burada iki yıl tedavi gördüğünü söyledi. Depremde yalnızca babasını değil, çok sayıda yakınını ve arkadaşını da kaybettiğini belirten Aydemir, yaşadığı acıların hafızasından silinmediğini dile getirdi.
HER HAFTA BABASININ MEZARINI ZİYARET EDİYOR
Aradan geçen 15 yıla rağmen babasının yokluğuna alışamadığını anlatan Aydemir, her hafta mezarlığa giderek babasının kabrini ziyaret ettiğini, dua edip mezarın bakımını yaptığını söyledi.