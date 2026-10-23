Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti

Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde yaşayan, bir çocuk babası Sezer Aydemir, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde 17 yaşında olduğunu söyledi.

Deprem sırasında babasının işlettiği çay evinde bulunduğunu belirten Aydemir, sarsıntının etkisiyle içinde bulundukları 5 katlı binanın yıkıldığını anlattı.

Enkaz altında babasıyla birlikte kaldığını ifade eden Aydemir, “Deprem olduğunda babamın işlettiği çay evindeydim. İçinde bulunduğumuz 5 katlı bina yerle bir oldu. Yaklaşık 2 saat enkaz altında kaldım. Beni yaralı olarak çıkardılar. Babamın cansız bedeni ise 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı..” diyerek o anları unutamadığını dile getirdi.

İKİ YIL TEDAVİ GÖRDÜ

Depremde yaralanan Aydemir, tedavi için Erzurum'a götürüldüğünü ve burada iki yıl tedavi gördüğünü söyledi. Depremde yalnızca babasını değil, çok sayıda yakınını ve arkadaşını da kaybettiğini belirten Aydemir, yaşadığı acıların hafızasından silinmediğini dile getirdi.

HER HAFTA BABASININ MEZARINI ZİYARET EDİYOR

Aradan geçen 15 yıla rağmen babasının yokluğuna alışamadığını anlatan Aydemir, her hafta mezarlığa giderek babasının kabrini ziyaret ettiğini, dua edip mezarın bakımını yaptığını söyledi.